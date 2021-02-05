«Как называется процесс разгона митингующих водой из брандспойтов? Аквадискотека!» Комик зачитал силовикам шутки про росгвардейцев. Чего он только не услышал в ответ

Комик Александр Копченов проверил самоиронию полицейских, росгвардейцев и сотрудников ОМОН: он подходил к ним на улице и зачитывал шутки про Росгвардию и расследование команды Алексея Навального о «дворце Путина» за 100 миллиардов рублей.

Александр Копчёнов

Некоторые просили Копченова отстать от них и утверждали, что «стендап молодому человеку не светит». Другие выслушивали и даже смеялись, восклицая «Жиза!» Третьи и вовсе звонили некому Игорьку, включали громкую связь и просили рассказать шутку так, чтобы было слышно всем — а потом все «вместе угорали».

Ну а кто-то просто пускался в философские рассуждения:

«Работа, которую делают росгвардейцы и, в принципе, сотрудники полиции, она же не сразу получит эффект. Это как хорошее вино. Ты узнаешь его вкус только со временем».

В целом силовики реагировали на шутки примерно вот так

«Как правильно называется процесс разгона митингующих водой из брандспойтов? Аквадискотека».

«Ну такое… Прикольное!»

«Ну вроде безобидная. Посыл хороший, в принципе».

«Лучше пенадискотека, а не аква».

Один из омоновцев заметил, что Копченов подошел к его коллегам, подбежал и сам попытался рассказать шутку про аквадискотеку, которую уже слышал. Но не смог — и выдал совершенно другую шутку: «Как называется момент, когда используется водомет? Пенная вечеринка. [Обращаясь к Копченову] Я опередил тебя!».

Героям видео «очень зашла» шутка про закидывание силовиков снежками: «Какой напиток получает росгвардеец за вредность? Снежок».

Силовики не оценили шутку про то, что люди, которые не любят росгвардейцев, называются россияне

«Ну-у-у, здесь бы я поспорил»

«Ну почему сразу?»

«Почему? Нет, не все. Не любит молодежь. Вот сейчас подходили взрослые люди и говорили: „Спасибо“».

Лучший момент видео (начало шестой минуты) — сотрудник ОМОН, который в ответ на шутку про необразованность росгвардейцев перешел на ломаный английский.

Копченов попытался повторить свой эксперимент с силовиками на митинге в поддержку Навального 31 января, но его в конце концов задержали. Не из-за шуток: «Мы закончили, я спустился в метро, вышел через другой выход, сделал четыре шага — и меня просто забрали за то, что я стоял на перекрестке. И все, я больше ничего не делал, как и все остальные. Была установка сверху всех забирать. Добро пожаловать в Россию».

Пересказал Максим Иванов