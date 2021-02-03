Вот как бывает: тебя задерживают на акции после суда над Алексеем Навальным, но ты знаешь волшебные слова — и все, у полиции уже нет претензий.

sotavision

На видео, снятом корреспондентом издания Sota Vision, одного из участников несогласованного митинга (был в штатском) задерживает сотрудник ОМОН. Протестующий и, судя по всему, его знакомый громко произносят «Брянск Север» — и полицейский тут же отступает.

Журналисты предположили, что это секретный позывной сотрудников Центра «Э», которые часто на подобных акциях снимают митингующих на камеры и указывают полицейским, кого задерживать. Мы сами точно не знаем, что это такое было, но мемов — полно.

Только мемы

В общем, «Брянск Север» — это идеальный выход из любой неудобной ситуации

Увы, есть и исключения