шапито
Полицейскому нужно сказать два заветных слова — и он тут же отстанет. Чит-код такой: «Брянск Север». Только мемы
Источник: Meduza
Вот как бывает: тебя задерживают на акции после суда над Алексеем Навальным, но ты знаешь волшебные слова — и все, у полиции уже нет претензий.
На видео, снятом корреспондентом издания Sota Vision, одного из участников несогласованного митинга (был в штатском) задерживает сотрудник ОМОН. Протестующий и, судя по всему, его знакомый громко произносят «Брянск Север» — и полицейский тут же отступает.
Журналисты предположили, что это секретный позывной сотрудников Центра «Э», которые часто на подобных акциях снимают митингующих на камеры и указывают полицейским, кого задерживать. Мы сами точно не знаем, что это такое было, но мемов — полно.