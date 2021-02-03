шапито
Силовики никого не щадят на акциях протеста — видео с их действиями страшно смотреть Но в провластных СМИ все иначе: там они верхом на единорогах скачут по радуге
Источник: Meduza
Силовики ведут себя совершенно безжалостно на акциях в поддержку Алексея Навального: применяют к митингующим электрошокеры, вытаскивают из такси, чтобы избить, угрожают огнестрельным оружием и, судя по всему, пытают задержанных в ОВД.
Но провластные СМИ рисуют совсем другую картину: оказывается, нет никаких побоев. Наоборот, сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии делают все, чтобы осчастливить и обезопасить россиян.
Посты с бесчисленными подвигами силовиков почти каждый день появляются в соцсетях РИА Новости, НТВ и телеграм-канале Маргариты Симоньян. И выглядит это настолько нелепо, что становится даже смешно.
Чем же заняты силовики? Версия пропаганды
Угощают горячим чаем с печеньками
Меняют колеса
Помогают людям с инвалидностью
Переводят через дорогу
Помогают тем, кто попал в беду
Раздают защитные маски
Идут на уступки именинникам
А что на самом деле?
Ох, лучше увидеть самим, если позволяют нервы. ⬇️⬇️⬇️