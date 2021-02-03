Силовики ведут себя совершенно безжалостно на акциях в поддержку Алексея Навального: применяют к митингующим электрошокеры, вытаскивают из такси, чтобы избить, угрожают огнестрельным оружием и, судя по всему, пытают задержанных в ОВД.

Протесты в Москве после суда над Навальным Meduza

Но провластные СМИ рисуют совсем другую картину: оказывается, нет никаких побоев. Наоборот, сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии делают все, чтобы осчастливить и обезопасить россиян.

Посты с бесчисленными подвигами силовиков почти каждый день появляются в соцсетях РИА Новости, НТВ и телеграм-канале Маргариты Симоньян. И выглядит это настолько нелепо, что становится даже смешно.

Чем же заняты силовики? Версия пропаганды

Угощают горячим чаем с печеньками

Меняют колеса

Помогают людям с инвалидностью

Переводят через дорогу

Помогают тем, кто попал в беду

Раздают защитные маски

Идут на уступки именинникам

А что на самом деле?

Ох, лучше увидеть самим, если позволяют нервы. ⬇️⬇️⬇️