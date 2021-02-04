Актер дубляжа Сергей Анненков переоозвучил фрагмент комедии «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Анненков представил, как сцена на приеме у семейного психолога могла бы выглядеть в современной России.

В его версии персонажи Питта и Джоли (супружеская пара наемных убийц) познакомились в автозаке после митинга — то ли в 2020-м, то ли в 2021 году. А внимание обратили друг на друга, потому что героиню Джоли душил омоновец.

«В мире есть две вещи: любовь и любовь. Ах да, еще есть нарушение человеческих прав и свободы. Но любовь все победит», — говорится в описании под видео Анненкова.

Бонус!

Для тех, кому захотелось посмотреть оригинальную сцену:

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Познакомьтесь с Русланом Сабельгерой — тиктокером из Петербурга, который вставляет себя в фильмы и ведет абсурдные диалоги с голливудскими актерами А еще у него бархатистый голос!