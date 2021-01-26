шапито
Про BTS уже все знают! Но в Корее есть и другая примечательная группа — Maytree. Она исполняет что угодно, даже звуки Windows и музыку из «Марио»
Источник: Meduza
Участникам корейской акапельной группы Maytree не нужны колонки, чтобы работать за компьютером на Windows — ведь они и сами могут озвучить что угодно, в том числе системные уведомления. Музыканты изобразили звуки включения Windows XP и Windows Vista, манипуляции с USB-флешкой, ошибку, очистку корзины и выключение компьютера.
У Maytree есть канал но ютьюбе, но за группой удобнее всего следить в тиктоке. Там их ролики набирают сотни тысяч просмотров.