Участникам корейской акапельной группы Maytree не нужны колонки, чтобы работать за компьютером на Windows — ведь они и сами могут озвучить что угодно, в том числе системные уведомления. Музыканты изобразили звуки включения Windows XP и Windows Vista, манипуляции с USB-флешкой, ошибку, очистку корзины и выключение компьютера.

MayTree

У Maytree есть канал но ютьюбе, но за группой удобнее всего следить в тиктоке. Там их ролики набирают сотни тысяч просмотров.

Заставка 20th Century Fox

Песня «Коробушка» (она же музыка из «Тетриса»)

Музыка из игры Super Mario Bros.