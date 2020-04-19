В итальянском городке Финале-Лигуре есть свой теннисный клуб, который, как и вся остальная Италия, ушел на карантин из-за эпидемии коронавируса.

Но карантин — не повод прекращать тренировки, решили теннисистки Виттория Оливери и Карола Пессина — и сыграли партию на крышах соседних домов.

На момент публикации заметки видео набрало почти 500 шеров.

О девушках вышли сюжеты на телеканалах. В одном из них спортсменки поясняют, что тренеры присылают им задания для тренировок дома, но им очень хочется вернуться на площадку — так что теннисистки решили попробовать сыграть на таком «корте».