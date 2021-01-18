Мошенники взломали твиттер Владимира Бегунова из «Чайфа», чтобы от его лица оскорбить Навального. Верится с трудом, но именно так объясняют приключения аккаунта в самом «Чайфе»

Александр Рюмин / ТАСС

За возвращением Алексея Навального в Россию после лечения в Германии следили сотни тысяч россиян — благодаря новостям, прямым трансляциям и соцсетям. Среди тех, кто комментировал прибытие политика, был сооснователь и гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов. Правда, твит он сформулировал обезличенно и довольно оскорбительно. Вот так:

Ничем хорошим для Бегунова это не обернулось: хотя на профиль музыканта было подписано несколько сотен пользователей, твит увидело гораздо больше людей, и многие из них решили ответить музыканту (не всегда в корректной форме).

А затем Бегунов удалил свой аккаунт целиком! Но не из-за реакции других пользователей, а из-за того, что его якобы взломали. По крайней мере, так ситуацию объяснила пресс-секретарь «Чайфа» Марина Залогина: в комментарии Znak.com она рассказала, что это мошенники взломали твиттер Бегунова и написали от его лица тот самый твит.

Правда, когда именно мошенники взломали твиттер Бегунова, не вполне ясно. Судя по кэшу гугла, музыкант и раньше писал о Навальном. Например, в октябре 2020 года он по-разному коверкал фамилию политика, давал ему оскорбительные эпитеты и отмечал, что тот «активизировался, несет чушь, похожую на бред».

А незадолго до этого, в сентябре 2020-го, Бегунов писал об успехе новой песни «Чайфа»:

А между тем, — наша незатейливая песенка про Не теряй надежду, разменяла первый миллион просмотров на утубе… это о чем, — людям нравятся добрые песни про людей! :)

Что из этого написали мошенники, а что — сам Бегунов, неизвестно.

Обновлено: после выхода новостей об удалении аккаунта Бегунова с ним связался корреспондент издания ЕАН. Музыкант сказал две вещи: что ему не нравится Алексей Навальный, и что твит писал не он: «Ты о чем вообще? Меня взломали. Утром стал просматривать телефон, а мне все пишут насчет Навального. Еще и ты тут жужжишь. Тяжело».