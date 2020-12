Тренер Леонид Слуцкий спел «All I Want for Christmas Is You». Честно говоря, за один только этот клип 2020 году можно простить все

Мы уже хвалили инстаграм тренера футбольного клуба «Рубин» Леонида Слуцкого — теперь пора хвалить его попытки выйти на ютьюб! Под Новый год Слуцкий вместе со своей командой перепел песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» («Все, чего хочу на Рождество — это ты»).

FC Rubin Kazan

Поет Слуцкий своеобразно… Зато с душой — в этом сомнений никаких. А вот клип без оговорок великолепен: тут есть и отсылки к «Большому Лебовски», и Слуцкий, съедающий печенье в форме системы видеоповторов VAR. А еще в клипе появляется нападающий «Рубина» Иван Игнатьев в костюме новогодней елки!

Американский телеканал Fox Sports уже выложил клип «Рубина» в свой твиттер вот с такой подписью: «Все, чего мы хотим на Рождество — это Леонид Слуцкий». Трудно поспорить!