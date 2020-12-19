Трепещите! В армии США появились стражи Галактики (ну, почти) В твиттере просят командование не забыть про Ракету и Грута

Военнослужащих Космических сил США будут называть «стражами», или «хранителями» (guardians). Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс.

«Для меня большая честь объявить от имени президента США, что впредь мужчины и женщины, которые служат в Космических силах США, будут называться стражами», — сказал Пенс на мероприятии по случаю первой годовщины создания Космических сил.

В твиттере Космических сил говорится, что название «стражи» отсылает к первоначальному девизу Космического командования ВВС США 1983 года «Стражи высоких рубежей».

Но в твиттере сочли, что оно содержит другую отсылку — к серии фильмов «Стражи Галактики», снятых режиссером Джеймсом Ганном по мотивам комиксов Marvel.

Что за шутка со «Cтражами Галактики»! Очень оригинально, капитан Трамп! Да пребудет с тобой сила!

Я не ожидал, что третью часть «Стражей Галактики» анонсируют именно так

Кто, мы? 🚀

Многие вспомнили, что логотип Космических сил подозрительно похож на эмблему Звездного флота

Вы украли логотип из «Звездного пути» и название из «Стражей Галактики», и это заняло чертов год?

Эмблема из «Звездного пути» и название из «Стражей Галактики»… Что дальше, корабль [«Сокол тысячелетия» из «Звездных войн»] и девиз «В бесконечность и дальше! [из «Истории игрушек»]?

Некоторые предложили Marvel подать в суд (об этом задумался даже Джеймс Ганн)

Marvel уже подает в суд? Стражи? Как в «Стражах Галактики»?

Мы можем засудить этого придурка?

А остальные затосковали по Груту и еноту Ракете

Новый талисман космических стражей

Их талисманом может быть Грут?

Фото в анонсе: Drew Angerer / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA