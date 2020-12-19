Трепещите! В армии США появились стражи Галактики (ну, почти) В твиттере просят командование не забыть про Ракету и Грута
Военнослужащих Космических сил США будут называть «стражами», или «хранителями» (guardians). Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс.
«Для меня большая честь объявить от имени президента США, что впредь мужчины и женщины, которые служат в Космических силах США, будут называться стражами», — сказал Пенс на мероприятии по случаю первой годовщины создания Космических сил.
В твиттере Космических сил говорится, что название «стражи» отсылает к первоначальному девизу Космического командования ВВС США 1983 года «Стражи высоких рубежей».
Но в твиттере сочли, что оно содержит другую отсылку — к серии фильмов «Стражи Галактики», снятых режиссером Джеймсом Ганном по мотивам комиксов Marvel.
Многие вспомнили, что логотип Космических сил подозрительно похож на эмблему Звездного флота
Некоторые предложили Marvel подать в суд (об этом задумался даже Джеймс Ганн)
А остальные затосковали по Груту и еноту Ракете
Фото в анонсе: Drew Angerer / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA