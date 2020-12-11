Тейлор Свифт опять без предупреждений выпустила альбом. Уже второй за год!

Год пандемии выдался на удивление очень плодотворным для Тейлор Свифт. Летом 2020-го американская певица удивила всех, выпустив новый альбом «Folklore» — фактически без предупреждений и анонсов, о нем стало известно менее чем за сутки до выхода.

Эта пластинка продемонстрировала неожиданный поворот Свифт от стадионных поп-хитов к спокойному инди-фолку. Вместе с ней над диском работали лидер Bon Iver Джастин Вернон и участники The National Аарон и Брюс Десснеры. Критики немедленно признали эту работу одной из лучших записей года, но, как выясняется, это было только начало.

11 декабря во всех стриминговых сервисах вышел еще один, уже девятый альбом в дискографии Тейлор Свифт, получивший название «Evermore». Его анонс точно так же стал полной неожиданностью для поклонников певицы.

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Альбом выдержан в настроении предыдущей работы, сама певица называет его пластинкой-сестрой «Folklore». В записи участвовали те же The National и Bon Iver, а также трио сестер Haim.

На каждую из 15 песен сняли лирик-видео, а на открывающую «Willow» — полноценный клип.

Taylor Swift — willow TaylorSwiftVEVO