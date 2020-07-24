«Фольклор»: внезапный альбом Тейлор Свифт, записанный во время изоляции

В 2020-м Тейлор Свифт должна была отправиться в мировое турне в поддержку своего прошлогоднего альбома «Lover», но коронавирус расстроил все планы.

Как выясняется, на карантине певица зря время не тратила и с конца апреля тайно записывала новый альбом. Об этом она рассказала накануне в инстаграме, а сегодня ее новая работа уже появилась во всех стриминговых сервисах.

Восьмой альбом Свифт получил название «folklore». На нем 16 песен, но вместо танцевальных хитов — это размеренные красивые баллады.

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В работе над пластинкой вместе с певицей удаленно участвовали Аарон и Брюс Десснеры из The National, лидер Bon Iver Джастин Вернон и продюсер Джек Антонофф.

На одну из новых песен «Cardigan» снят клип, в котором Тейлор Свифт играет на рояле в лесу, а затем тонет вместе с ним в море, но благополучно спасается.

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Также нельзя не отметить дуэт «Exile», записанный вместе с Верноном.

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