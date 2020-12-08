Героем третьей серии документального сериала о музыке «Поток» стал Александр Гудков, один из самых ярких представителей музыкальной комедии в России.

Ежедневный Premier

Гудков вместе с командой ютьюб-канала «Чикен Карри» перезапустил карьеру Филиппа Киркорова клипом «Цвет настроения синий», а потом взялся за Николая Баскова, Диму Билана и других эстрадных звезд. Он же помогает с клипами группе Cream Soda и работает над провокационным шоу «Comment Out».

В новой серии «Потока» можно увидеть кадры со съемок клипа Светланы Лободы «Boom Boom» — того самого, который многих взбесил (его тоже сделал Гудков) и выпуска «Comment Out» с шутками про Тихановскую, которые тоже многих разозлили.

Режиссер фильма — Таир Полад-Заде. Автор идеи — Александр Горбачев. «Поток» доступен в стриминговом сервисе Premier.

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