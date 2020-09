Компания «Unilever Россия» и сервис «Яндекс.Лавка» отказались от рекламных интеграций в ютьюб-шоу Comment Out после того, как одному из гостей программы предложили написать в соцсетях оскорбительные посты о протестных акциях в Беларуси и Хабаровске.

Речь идет о выпуске Comment Out от 31 августа. Его гостями стали певица Лолита Милявская и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. По правилам шоу, участники по очереди вытягивают по три карточки: одну — с именем знаменитости, которой нужно написать в инстаграме «случайный идиотский комментарий» (по словам создателей Comment Out); вторую — с текстом комментария; третью — с наказанием, которое последует в случае отказа написать комментарий.

Музыченко выпало задание написать в инстаграме фигуриста и тренера Евгения Плющенко комментарий о протестах в Беларуси и о бело-красно-белом флаге, который стал их символом. «Лови загадку (отметить аккаунт) кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белорусии? Ответ: Тихоновской. Когда она увидела след от месячных на прокладке! Прикол?))))» — говорилось в комментарии (орфография и пунктуация сохранены).

В случае отказа Музыченко предстояло выложить в инстаграме фото протестов в Хабаровске подписью «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую новый банный князь умоет это быдло» (орфография и пунктуация сохранены).

Музыченко отказался и писать комментарий, и выполнять наказание. «Обидеть целый народ ради шутки для ютьюба? Ну вы чего? Что с вами? Очнитесь, *****, люди, проснитесь!» — говорил он. Его уговаривали около 15 минут, после чего заменили наказание, предложив выпить слабительное. На это Музыченко согласился.

Comment Out #24 / Юра Музыченко х Лолита Чикен Карри

Этот выпуск Comment Out набрал 102 тысячи лайков и 236 тысяч дизлайков. Самый популярный комментарий под ним был написан с официального аккаунта белорусского издания Tut.by и собрал 35 тысяч лайков. «Позорище. У нас люди погибают. Десятки сидят — в том числе и наши журналисты. И вы считаете это смешным. <…> С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких „шуток“», — говорилось в нем.

Команда ютьюб-канала «Чикен Карри», на котором выходит Comment Out, заявила в ответ, что не считает комментарий про протесты в Беларуси смешным и что он был призван создать «экстремальную ситуацию, в которой всегда проявляется истинное мнение человека». «Наша задача всегда проста. Опасный и оскорбительный комментарий склоняет участника выполнить дурацкое наказание. <…> Здесь одновременно совпали две острые политические темы. Вероятность этого совпадения — около 2-3% (это не точно, мы больше гуманитарии). Мы сами были негативно шокированы. Ведь мы не оставили гостю выбора. Поэтому заменили участнику наказание, что противоречит правилам», — сказано в инстаграме «Чикен Карри».

Участники команды добавили, что считают протесты и формирование гражданского общества важной темой, поэтому и решили привлечь к ней внимание. «Мы независимая авторская команда. Не аффилированная ни с одной политической силой. В этом комментарии нет ни заказа, ни цензуры. Мы увидели, что наша САМОцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей», — заявили в «Чикен Карри».

После выпуска 31 августа некоторые рекламодатели отказались от сотрудничества с Comment Out. 3 сентября об этом заявила компания . «Команда #UnileverRussia обратилась к редакции передачи Comment Out и выяснила, что коллеги не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска. В этой связи мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов», — говорилось в заявлении компании. 7 сентября издание о рекламе и маркетинге AdIndex сообщило, что сотрудничество с шоу также прекратит сервис «Яндекс.Лавка» — из-за несогласия с «оценками и высказываниями» авторов Comment Out.

В июне журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая высказывала недоумение из-за погромов магазинов протестующими в США, приняла участие в шоу Comment Out и выполнила следующее задание — опубликовала в инстаграме видео с песней «Убили негра» и подписью « . Смотреть со звуком». Вскоре немецкий автоконцерн Audi отказался от рекламного контракта с Собчак, заявив, что «отвергает любые формы расизма и дискриминации».

Ольга Корелина