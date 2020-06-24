Audi расторгла рекламный контракт с Ксенией Собчак после ее высказываний о протестах в США

Немецкий автоконцерн Audi разорвал рекламный контракт с Ксенией Собчак после постов в ее инстаграме, которые компания сочла расистскими. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Audi «отвергает любые формы расизма и дискриминации», приводит газета слова представителя концерна.

Компания планировала разорвать отношения с Собчак еще в марте из-за ее «неоднозначного образа». После ее недавних высказываний в инстаграме контракт расторгли 24 июня без уведомления, уточняет Süddeutsche Zeitung.

В июне Собчак выложила в инстаграме видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». Как пишет DW, в ролике на фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». На момент выхода новости публикация была недоступна.

До этого Собчак высказалась в инстаграме о протестах из-за произвола полиции, которые начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Она, в частности, недоумевала, почему протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton» в центре Лос-Анджелеса.

Собчак сотрудничала с Audi восемь лет, она была рекламным лицом бренда в России.