Лобода и Фараон выпустили абсурдный клип про объективацию женщин — участвуют Собчак, Лолита и Варнава. Дизлайков уже в два раза больше, чем лайков
Певица Светлана Лобода выпустила профеминистский клип на совместную песню с рэпером Фараоном «Boom Boom». Кого там только нет! В клипе поучаствовали:
- Ксения Собчак
- Лолита Милявская
- Екатерина Варнава
- Ида Галич
- Варвара Шмыкова
- Чума Вечеринка
- Мария Миногарова и многие-многие другие.
Героини клипа входят в круглый кабинет с мужчинами в костюмах, залезают на подиум в центре зала и показывают свои умения: одни выплевывают воду после удара по бедру, а другие (например, Собчак) хвастаются сосками на голове. Мужчины осматривают участниц и выставляют оценки. А тех, кто им не понравился, сбрасывают в пропасть — именно такая судьба постигла Лолиту.
Фараон же просто читает рэп на фоне гигантской тверкающей модели. Судя по всему, рэпер просто озвучивает мысли сидящих в кабинете мужчин. В конце же… Впрочем, смотрите сами, не будем спойлерить!
На момент выхода материала у клипа было 45 тысяч дизлайков и 24 тысячи лайков.