Певица Светлана Лобода выпустила профеминистский клип на совместную песню с рэпером Фараоном «Boom Boom». Кого там только нет! В клипе поучаствовали:

Ксения Собчак

Лолита Милявская

Екатерина Варнава

Ида Галич

Варвара Шмыкова

Чума Вечеринка

Мария Миногарова и многие-многие другие.

LOBODA

Героини клипа входят в круглый кабинет с мужчинами в костюмах, залезают на подиум в центре зала и показывают свои умения: одни выплевывают воду после удара по бедру, а другие (например, Собчак) хвастаются сосками на голове. Мужчины осматривают участниц и выставляют оценки. А тех, кто им не понравился, сбрасывают в пропасть — именно такая судьба постигла Лолиту.

Фараон же просто читает рэп на фоне гигантской тверкающей модели. Судя по всему, рэпер просто озвучивает мысли сидящих в кабинете мужчин. В конце же… Впрочем, смотрите сами, не будем спойлерить!

На момент выхода материала у клипа было 45 тысяч дизлайков и 24 тысячи лайков.