Фараон выпустил новый альбом «Phuneral». В одной из песен Шнуров читает рэп

Рэпер Фараон выпустил новый альбом «Phuneral». Послушать его можно в Apple Music и в ВК.

Осторожно: в некоторых песнях встречается нецензурная лексика.

В «Phuneral» вошли 15 треков. В записи песни «Флешгроб» участвовала группа «Рубль» Сергея Шнурова. Шнуров также зачитал рэп в песне «Солярис».

Фараон объявил, что в октябре 2018 года состоятся два его концерта — в Москве и Санкт-Петербурге. Это будут единственные концерты до конца года.