Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест
шапито

Фараон выпустил новый альбом «Phuneral». В одной из песен Шнуров читает рэп

Meduza
15:41, 23 августа 2018

Рэпер Фараон выпустил новый альбом «Phuneral». Послушать его можно в Apple Music и в ВК.

Осторожно: в некоторых песнях встречается нецензурная лексика.

В «Phuneral» вошли 15 треков. В записи песни «Флешгроб» участвовала группа «Рубль» Сергея Шнурова. Шнуров также зачитал рэп в песне «Солярис».

Фараон объявил, что в октябре 2018 года состоятся два его концерта — в Москве и Санкт-Петербурге. Это будут единственные концерты до конца года.

новости

«Калашников» показал концепт электромобиля. Фотография

новости

Что будет, если объявить импичмент Трампу? Отвечает Трамп

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы