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Фараон выпустил новый альбом «Phuneral». В одной из песен Шнуров читает рэп
Рэпер Фараон выпустил новый альбом «Phuneral». Послушать его можно в Apple Music и в ВК.
Осторожно: в некоторых песнях встречается нецензурная лексика.
В «Phuneral» вошли 15 треков. В записи песни «Флешгроб» участвовала группа «Рубль» Сергея Шнурова. Шнуров также зачитал рэп в песне «Солярис».
Фараон объявил, что в октябре 2018 года состоятся два его концерта — в Москве и Санкт-Петербурге. Это будут единственные концерты до конца года.