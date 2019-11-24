Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню «Frau & Mann». Видео снято в Санкт-Петербурге.

Линдеманн играет начальника производства, на котором работает героиня Светланы Лободы. После того, как она нечаянно разбивает ящик со стеклянными стаканами, директор вызывает ее к себе и пытается изнасиловать. Однако девушка бьет его пепельницей по голове и убегает. Позже выясняется, что она замужем за его братом, вернувшимся из космоса.

LINDEMANN — Frau & Mann (Official Video) Lindemann Official

Кроме Линдеманна и Лободы в клипе снялись актер Петер Стормаре (исполнитель роли Льва Андропова в «Армагеддоне», сыгравший и в предыдущих клипах Lindemann) и шведский музыкант-металлист Петер Тэгтгрен, с которым лидер Rammstein работает над проектом Lindemann — оба они играют космонавтов. Режиссер видео — Сергей Минадзе, до этого он снимал клипы для певца Мота и группы Therr Maitz.

Таблоиды уже несколько лет пишут о том, что у Светланы Лободы и Тилля Линдеманна роман, есть предположение, что лидер Rammstein — отец младшей дочери певицы. Однако официальных подтверждений этой информации от музыкантов не было. Светлана Лобода пока не комментировала видео, только выложила в своем инстаграме афишу с подписью: «Frau und Mann🙈».