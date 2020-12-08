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Британский литературный журнал Literary Review с 1993 года вручает премию Bad Sex in Fiction Awards за худшее описание секса в литературе. Но в 2020-м о премии можно забыть — увы, год выдался такой, что судьи отказались устраивать конкурс. Свое решение они объяснили тем, что вокруг «и так слишком много плохого», поэтому ни к чему мучить читателей. Плюс за время пандемии издатели выпустили меньше книг, а значит, и выбор литературы с описанием секса меньше, чем обычно.

Однако премию все же возобновят в 2021 году. Судьи уже в предвкушении: по их мнению, благодаря карантину появилось множество новых сексуальных практик, в том числе виртуальный секс по переписке. А значит, в следующем году стоит ждать больше шедевров.

Пока же можно перечитать избранные фрагменты из работ номинантов прошлых лет!