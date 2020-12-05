Павел Дуров очень богат. Но и он иногда плачет. Вот из-за чего (только мемы)

ТАСС / Vida Press / LETA

4 декабря основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал манифест, в котором раскритиковал чрезмерное потребление. Дуров, в частности, написал, что для того, чтобы похудеть, не нужно покупать новую спортивную обувь — достаточно меньше есть, а для борьбы со стрессом не нужны антидепрессанты — лучше больше гулять и спать, а не сидеть в соцсетях.

Одним из самых заметных стало высказывание Дурова о деньгах: «Мне посчастливилось рано разбогатеть. К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Однако это никогда не было тем, что делает меня счастливым».

Коротко о манифесте Павла Дурова «Сотни миллионов долларов на счете никогда не были тем, что делает меня счастливым». Павел Дуров выступил с антиглобалистским манифестом Вот его кратчайший пересказ

Пользователи соцсетей раскритиковали Дурова и тут же стали давать советы в его духе

Посадили его в машину героя «Паразитов» — фильма о разрыве между богатыми и бедными

Сравнили манифест с величайшей песней всех времен

Припомнили стену, которую при Дурове убрали из «Вконтакте» (10 лет назад!)

Осудили за слова об антидепрессантах

И переосмыслили его высказывания

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