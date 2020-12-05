шапито
Павел Дуров очень богат. Но и он иногда плачет. Вот из-за чего (только мемы)
Источник: Meduza
4 декабря основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров опубликовал манифест, в котором раскритиковал чрезмерное потребление. Дуров, в частности, написал, что для того, чтобы похудеть, не нужно покупать новую спортивную обувь — достаточно меньше есть, а для борьбы со стрессом не нужны антидепрессанты — лучше больше гулять и спать, а не сидеть в соцсетях.
Одним из самых заметных стало высказывание Дурова о деньгах: «Мне посчастливилось рано разбогатеть. К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Однако это никогда не было тем, что делает меня счастливым».