«Сотни миллионов долларов на счете никогда не были тем, что делает меня счастливым». Павел Дуров выступил с антиглобалистским манифестом Вот его кратчайший пересказ

Корпорации заставляют нас думать, что решение наших проблем заключается в покупке их товаров. Но на самом деле проблемы как раз и вызваны чрезмерным потреблением. Если у вас лишний вес, вам рекламируют пищевые добавки, но ключ к похудению — просто меньше есть. Если вы боретесь со стрессом, вам не нужны антидепрессанты — больше гуляйте и спите ночью вместо просмотра социальных сетей. Система делает упор на максимальную прибыль корпораций — она вредна и неустойчива в долгосрочной перспективе. Уже в 28 лет на моем банковском счете были сотни миллионов долларов, но это никогда не было тем, что делало меня счастливым. Я довольно рано осознал, что самым полезным занятием является созидание, а не потребление. Поэтому вместо покупки яхт и самолетов я потратил большую часть личных денег на Telegram. Думаю, что я смог разбогатеть, потому что деньги никогда не были для меня важной целью. Когда я был студентом, я создавал веб-сайты, это считалось занятием ботаников — но меня не волновало то, что другие люди считают успехом. Для меня успех — в возможности тратить время на создание вещей, которые мне нравятся. Мы живем в эпоху, когда возможности творчества безграничны, и я надеюсь, что все больше людей будут открывать для себя удовольствие создавать что-то для других.

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Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Albert Gea / Reuters / Scanpix / LETA