2020 год совсем уже! Королеву Елизавету II покинул любимый дорги по кличке Вулкан :(

Richard Gillard / Camera Press / Vida Press

Вулкан, Елизаветы II, умер от старости. Теперь у королевы осталась только одна дорги по кличке Конфета. Конфета, к счастью, еще держится.

Вулкан жил с Елизаветой с 2007 года. Она сама его выгуливала, кормила и играла с ним (еще бы, ведь королева разводит собак более 70 лет!). Вулкана похоронят в Виндзоре, где сейчас живет королева.

Новых собак, будь то корги или дорги, Елизавета заводить не планирует. Она переживает, что уйдет из жизни раньше питомцев — и собаки будут без нее грустить.

Почитайте (и посмотрите фото!) У Елизаветы II умер последний корги. Она разводила их 70 лет

Есть и другие грустные новости, которых лучше бы и не знать. В ноябре 2020 года скончался Лупо, роскошный кокер-спаниель Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Супруги тепло попрощались с псом в инстаграме.

Ну и чтобы вы совсем уж не расстраивались: подумайте о том, что до конца 2020-го осталось всего ничего, чуть меньше месяца. А пока нужно брать пример с Конфеты и держаться изо всех сил. И петь вот эту песню Little Big.

Little Big