Mladen Antonov / AFP / Scanpix / LETA

Сотня жителей знаменитой австрийской деревни Fucking (читается как «Фуккинг») наконец-то добилась переименования в Fugging («Фуггинг»). Все дело в англоговорящих туристах, которые читали надпись на указателе как «факинг», производную от глагола to fuck (*******, «заниматься сексом»).

Туристы специально выходили из машин, фотографировались у знака с названием деревни и иногда творили рядом с ним другие непотребства. А некоторые даже забирали указатель с собой. Властям в конце концов пришлось установить бетонный блок, предотвращающий кражи.

Андреа Хольцнер, мэр муниципалитета Тарсдорф, к которому принадлежит Фуккинг, подтвердила, что деревню скоро переименуют: «Мне правда не хочется еще как-то комментировать [эту новость]. Нам хватило шумихи в медиа за все это время».

Бонус!

Вот за что жители Фуккинга ненавидели старое название деревни.

NRK Sport