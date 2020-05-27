Вот и нет больше реки Хероты Теперь у нее новое (более скучное) название. А прошлое депутаты объявили «неблагозвучным»

Начиная с 27 мая 2020 года в Сочи больше нет реки Херота — местные депутаты переименовали ее в Хороту.

Слово «Херота» — «неблагозвучное», полагают депутаты. Также члены городского совета уверяют, что из-за названия реки к ним «неоднократно обращались общественники и краеведы».

Один из (видимо, обеспокоенных) краеведов, сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов, разглядел, по его утверждению, изначальное название Хорота на картах времен Кавказской войны.

И тоже сообщил о своей находке депутатам. Те после «всех этих запросов» написали письмо в государственный Военно-исторический архив.

Оттуда им ответили, что на карте 1839 года действительно «значится река Хорота».

«Таким образом <…> архив поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного „Херота“ на исторически обоснованное „Хорота“», — пишут на сайте сочинского городского совета.

При этом сочинские депутаты не допускают, что составители карт могли ошибиться, написав «Хорота» вместо «Херота».

Херота впервые появляется в документах в 1901 году, рассказал «Интерфаксу» сочинский историк Владимир Костинников.

«Проживающие в этих местах [на территории современного Краснодарского края] племена имели абсолютно другой языковой строй, а русские военные топографы записывали названия на слух», — отметил он, добавив, что исторически верного названия для реки нет.

«Есть традиция, к которой привыкли люди, которые больше 100 лет называли эту реку Херота», — заключил Костинников.

Херота давно стала сочинской достопримечательностью: «Рядом с дорожным указателем „Река Херота“ любили фотографироваться гости курорта», — отмечает РИА Новости.

В частности на ютьюбе можно найти вот такие ролики:

Есть в России река Херота youtube/Алексей С.

Река Херота в Сочи youtube/A PVL

Иногда жители мест с подобными названиями хотят их переименовать. В 2009-м (и раньше) это пытались сделать, например, жители иркутского села Лохово. Но добиться переименования населенного пункта не так-то просто, власти неохотно идут на такое. Как минимум из-за того, что при переименовании придется переписывать огромное количество справочников и карт, а также менять таблички и указатели.

Татьяна Пашкова