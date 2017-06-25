Озеро Унылое или хутор Пирожок? Самые необычные топонимы в России: тест «Медузы»

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался со смешными топонимами: у кого-то удивительно называется речка рядом с дачей, у кого-то в городе есть странная улица, кто-то постоянно ездит из Москвы в Петербург через станцию Дно. В отличие от улиц и городов, названных в честь вождей и генералов, эти топонимы никогда не переименуют. «Медуза» предлагает читателям угадать (да-да, угадать, знания тут не очень помогут), где именно они находятся.