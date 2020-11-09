Ютьюб-канал Гостелерадиофонда России после победы Джо Байдена на выборах президента США выложил сюжет программы «Время» о визите Байдена в Москву в 1988 году.

«Сегодня в кремле [глава президиума Верховного Совета СССР] Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам сената США Джозефа Байдена», — рассказывает диктор Евгений Суслов за кадром.

На встрече Байден обсуждал с Громыко ратификацию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Сюжет программы «Время» от 15 января 1988 года о визите Байдена в Москву Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

«Советский Союз хотел бы верить, что переговоры увенчаются успехом», — передает диктор слова Громыко. Что на встрече говорил Байден, в программе «Время» не рассказали.