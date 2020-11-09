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«Сегодня в Кремле Андрей Громыко принял известного американского сенатора Джозефа Байдена». Это сюжет советского ТВ из 1988 года — посмотрите его прямо сейчас
Источник: Meduza
Ютьюб-канал Гостелерадиофонда России после победы Джо Байдена на выборах президента США выложил сюжет программы «Время» о визите Байдена в Москву в 1988 году.
«Сегодня в кремле [глава президиума Верховного Совета СССР] Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам сената США Джозефа Байдена», — рассказывает диктор Евгений Суслов за кадром.
На встрече Байден обсуждал с Громыко ратификацию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
«Советский Союз хотел бы верить, что переговоры увенчаются успехом», — передает диктор слова Громыко. Что на встрече говорил Байден, в программе «Время» не рассказали.