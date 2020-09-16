Джо Байден вышел на сцену и включил с телефона «Despacito». И все это на встрече с латиноамериканскими избирателями

Бывший вице-президент США Джо Байден, участвующий от Демократической партии в президентской кампании 2020 года, встретился с латиноамериканскими избирателями во Флориде. На сцену его позвал пуэрториканский певец Луис Фонси, который вместе с Дэдди Янки записал главную песню 2017 года — «Despacito». Там поется о желании лирического героя песни заняться сексом с понравившейся ему девушкой. Байден поднялся на сцену, достал телефон и со словами «Могу сказать только одно» включил «Despacito». Бывший вице-президент качал головой в такт музыке и с улыбкой оглядывал зал.

Из-за «Despacito» Байдена обвинили в стереотипном мышлении. В соцсетях уже выкладывают ремиксы с его участием, на которых вместо «Despacito» звучат другие песни. Например, «Gasolina» все того же Дэдди Янки.

Отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он репостнул видео с Байденом в твиттере, на которое наложили трек «Fuck tha Police» американской группы N.W.A. «Это вообще к чему?», — поинтересовался Трамп.