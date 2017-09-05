Японец записал каверы на «Despacito» и «Shape of you». С помощью калькуляторов!

Пользователь ютьюба Itʼs a small world из Японии записал необычный кавер на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito». Он сыграл мелодию на двух калькуляторах!

Despacito but itʼs played on two calculators Itʼs a small world

Японец использовал музыкальные калькуляторы, популярные в странах Азии. Они производятся в Китае и стоят около 5 долларов (290 рублей). Калькулятор работает по принципу синтезатора и может воспроизвести до 20 различных звуков.

Также Itʼs a small world записал кавер на другой хит 2017 года — песню «Shape of you» Эда Ширана.