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Николас Мадуро использовал «Despacito» в своей кампании. Авторы песни возмущены

Meduza
09:27, 26 июля 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро начал использовать в своей политической кампании песню пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito». Переделанный текст композиции призывает венесуэльцев голосовать на выборах в Национальное учредительное собрание.

Сторонники президента несколько раз включали «Despacito» с измененным текстом на публичных мероприятиях. «Медленно, открой свои глаза и взгляни на свой народ», — поется в венесуэльском варианте композиции. В оригинале эти строчки звучат вот так: «Медленно, я хочу медленно вдыхать аромат твоей шеи».

Maduro en cadena pone su versión de «Despacito» a pesar de las duras críticas Luis Fonsi
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Луис Фонси, Дэдди Янки и автор текста Эрика Эндер заявили, что не разрешали менять слова песни и использовать ее для политической пропаганды. «Чего еще можно ждать от человека, который лишил жизни стольких молодых мечтателей и целый народ, который просто пытается создать лучшее будущее для своих детей? Незаконное использование песни никак нельзя сравнить с преступлениями, которые он совершил в Венесуэле», — написал Дэдди Янки в своем инстаграме.

Мадуро назвал претензии музыкантов «империалистической диктатурой» и «мировым преследованием».

Выборы в Национальное учредительное собрание запланированы на конец июля. С помощью собрания Мадуро планирует провести реформу конституции. Оппозиционеры протестуют против созыва собрания и считают, что президент нарушает конституцию.
Песня «Despacito» вышла в январе 2017 года. Она занимает первые строчки хит-парадов многих стран мира. Песня также стала самой популярной композицией на стриминговых сервисах.
В середине июля «Despacito» запретили ставить на радиостанциях Малайзии. Власти Малайзии назвали текст песни «откровенным» и «неисламским».

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Фото в анонсе:  Venezuelan Presidency / AFP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе:  Venezuelan Presidency / AFP / Scanpix / LETA