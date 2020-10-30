В Англии на Airbnb можно снять номер с живописным видом на поле. Вот только в нем нет окон, а также стен и потолка!
Рис и Джейми, двое друзей из Англии, наткнулись в интернете на «отель категории „ноль звезд“» в Швейцарии. В нем нет буквально ничего: даже стен и крыши, только двухместная кровать и пара тумбочек. Зато можно с комфортом поспать под открытым небом в Альпах.
Друзьям так понравилась эта идея, что они решили сделать такой же «отель» в поле в окрестностях Лондона и создать «худшее место на Airbnb». Все необходимое для «гостиничного номера» — матрас, одеяло, две подушки, тумбочку, настольную лампу и два стакана — Рис и Джейми нашли на Facebook Marketplace. Что-то почти задаром, что-то вообще бесплатно.
Перевезти матрас оказалось не так-то просто — пришлось привязывать его скотчем к крыше машины и ехать с опущенными стеклами. Но друзья справились. И, как оказалось, все было не напрасно.
Как только «номер» под деревом появился на Airbnb, тут же стали поступать заявки от потенциальных гостей. Этого Рис и Джейми, конечно, не ожидали! Люди интересовались, что будет, если пойдет дождь (справедливо) — а кто-то спрашивал, есть ли в номере кондиционер и вешалки.
В конце друзья пообещали, что если это видео наберет тысячу лайков, то они выпустят вторую часть, в которой попытаются принять гостей. И вообще, зачем нужен ютьюб-канал, когда можно стать отельерами?