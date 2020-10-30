В Англии на Airbnb можно снять номер с живописным видом на поле. Вот только в нем нет окон, а также стен и потолка!

Рис и Джейми, двое друзей из Англии, наткнулись в интернете на «отель категории „ноль звезд“» в Швейцарии. В нем нет буквально ничего: даже стен и крыши, только двухместная кровать и пара тумбочек. Зато можно с комфортом поспать под открытым небом в Альпах.

DW News

Друзьям так понравилась эта идея, что они решили сделать такой же «отель» в поле в окрестностях Лондона и создать «худшее место на Airbnb». Все необходимое для «гостиничного номера» — матрас, одеяло, две подушки, тумбочку, настольную лампу и два стакана — Рис и Джейми нашли на Facebook Marketplace. Что-то почти задаром, что-то вообще бесплатно.

Перевезти матрас оказалось не так-то просто — пришлось привязывать его скотчем к крыше машины и ехать с опущенными стеклами. Но друзья справились. И, как оказалось, все было не напрасно.

Passion Squad

Как только «номер» под деревом появился на Airbnb, тут же стали поступать заявки от потенциальных гостей. Этого Рис и Джейми, конечно, не ожидали! Люди интересовались, что будет, если пойдет дождь (справедливо) — а кто-то спрашивал, есть ли в номере кондиционер и вешалки.

В конце друзья пообещали, что если это видео наберет тысячу лайков, то они выпустят вторую часть, в которой попытаются принять гостей. И вообще, зачем нужен ютьюб-канал, когда можно стать отельерами?