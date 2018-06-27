В Казани есть отель с видом на гигантский портрет Роналду. В нем поселится Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси перед матчем со сборной Франции, который пройдет в Казани, будет жить в отеле с видом на пятиметровый портрет его главного конкурента — Криштиану Роналду. Как выяснило местное издание «Бизнес-Онлайн», у Месси просто нет другого выбора: второй доступный отель займут французы.

Алексей Насыров / Anadolu Agency

Граффити с изображением Роналду появилось на здании во дворе казанского отеля «Рамада» в 2017 году, перед приездом сборной Португалии на Кубок конфедераций. Сам футболист жил тогда в люксе, окна которого выходят на его же портрет.

Как пишет «Бизнес-Онлайн», у Месси есть шанс не лицезреть граффити с Роналду из окна — для этого ему придется поселиться в самый дальний номер.