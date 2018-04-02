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Канадец случайно впустил в гостиничный номер десятки чаек. Спустя 18 лет отель его простил

Meduza
17:20, 2 апреля 2018

Отель Fairmont Empress в канадском городе Виктория простил постояльца спустя 17 лет после того, как тот почти уничтожил один из номеров. Случайно. Из-за чаек.

О том, что произошло 18 лет назад, житель города Дартмут Ник Берчилл рассказал в письме, которое он отправил сотрудникам отеля. Копию письма Берчилл выложил в фейсбуке.

В апреле 2001 года Ник Берчилл отправился в командировку в Викторию. Он недавно устроился на новую работу и состоял в морском резерве. Его друзья из флота попросили его привезти пепперони — острые салями. Берчилл воспринял просьбу всерьез и набил целый чемодан колбасок.

На пути в Викторию авиакомпания потеряла именно этот чемодан; он добрался до отеля на следующий день. Канадец понял, что при комнатной температуре пепперони долго не протянут, поэтому решил их охладить. Холодильника в комнате не было (ее Берчилл описывал как «милую и большую»), поэтому он разложил салями на столе и приоткрыл окно. И ушел гулять.

Канадец гулял четыре-пять часов, а когда вернулся, обнаружил, что в комнате полно чаек — около 40. Они ели пепперони. «Если вам было интересно, пепперони творит страшные вещи с пищеварительной системой чаек, — написал Берчилл в письме. — В результате, комната оказалась покрыта птичьим пометом».

Чайки испугались, увидев постояльца, и начали разом пытаться вылететь из комнаты. Одни пытались втиснуться в щель, через которую они попали в комнату, другие ломились в закрытые окна.

Комната была уничтожена. «Это было торнадо из экскрементов чаек, перьев, кусочков пепперони и крупных птиц, порхающих по комнате, — вспоминал Берчилл. — Падали лампы. Рвались занавески».

Постоялец открыл окна, и большинство чаек улетело. Одна из них решила вернуться за пепперони, и канадец бросил в нее ботинок. И ботинок, и птица вылетели в окно. Последняя чайка, схватив крупный кусок пепперони, бегала по комнате. Берчилл поймал ее с помощью полотенца, завернул и выбросил в окно. «Я забыл, что чайки не летают завернутыми в полотенца», — написал канадец. По его словам, птица не пострадала.

Берчилл написал, что его войну с чайками — а также вылетевшие из окна ботинок и птицу в полотенце — видели стоявшие внизу туристы. Берчилла это не смутило: через несколько минут должна была начаться важная встреча, ради которой он прилетел. Мужчина выбежал на улицу, схватил ботинок и полотенце, и убежал в номер.

Ботинок упал в грязь, так что Берчилл его отмыл и начал сушить феном. Тут зазвонил телефон, мужчина вышел в комнату, и фен, по всей видимости, упал в раковину, полную воды, — в комнате вырубилось электричество. Только тогда канадец понял, что в комнате полный бардак.

Берчилл позвонил на ресепшн и попросил прислать кого-нибудь, кто помог бы убрать беспорядок. «Я все еще помню лицо той женщины, когда она открыла дверь, — вспоминал он. — Я совершенно не знал, что сказать, поэтому произнес: „Извините“, — и пошел на ужин».

Когда Берчилл вернулся со встречи, он обнаружил, что все его вещи перенесли в другую комнату — намного меньшей площади. Отель сообщил его работодателю, что их сотруднику навсегда запрещено останавливаться в Fairmont Empress.

В своем письме канадец попросил снять наказание, так как прошло уже 18 лет. На следующий день отель ответил: Берчилл снова желанный гость в Fairmont Empress (представитель компании подтвердил CBC, что наказание снято). В знак благодарности он принес сотрудникам отеля полкило пепперони.

I officially applied to be allowed to stay at the empress hotel again. Here is my letter. Waiting for the reply. 18...

Опубликовано Nick Burchill 30 марта 2018 г.
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