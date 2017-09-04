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Бельгийский отель предложил одиноким путешественникам взять в аренду аквариум с рыбкой

Meduza
13:52, 4 сентября 2017

Бельгийский отель Hotel Charleroi предлагает постояльцам взять в аренду рыбку — на тот случай, если им станет одиноко. О необычной услуге рассказала жительница Новой Зеландии Мишель Кук. «Один в номере? Хочешь компанию? Арендуй рыбку», — гласит объявление в Hotel Charleroi.

Фотографию аквариума и объявления Кук прислала подруга, которая остановилась в отеле. Аренда рыбки обойдется в 3,5 евро за ночь (около 240 рублей).

Пользователи твиттера не оценили инициативу отеля: многие сочли аренду рыбки издевательством над животными. Некоторые отметили, что аквариум слишком мал для такой рыбки, и предложили подруге Кук обратиться в местную организацию по защите животных. Однако нашлись и те, кто посчитал такую услугу милым маркетинговым ходом.

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