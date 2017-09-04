Бельгийский отель предложил одиноким путешественникам взять в аренду аквариум с рыбкой

Бельгийский отель Hotel Charleroi предлагает постояльцам взять в аренду рыбку — на тот случай, если им станет одиноко. О необычной услуге рассказала жительница Новой Зеландии Мишель Кук. «Один в номере? Хочешь компанию? Арендуй рыбку», — гласит объявление в Hotel Charleroi.

Фотографию аквариума и объявления Кук прислала подруга, которая остановилась в отеле. Аренда рыбки обойдется в 3,5 евро за ночь (около 240 рублей).

My friend is staying in a hotel in Belgium. They've offered her the option of renting a fish for the night, in case she's lonely. #noshit pic.twitter.com/DG74iRSfhY — Michelle Cooke (@Mich_Cooke) September 2, 2017

Пользователи твиттера не оценили инициативу отеля: многие сочли аренду рыбки издевательством над животными. Некоторые отметили, что аквариум слишком мал для такой рыбки, и предложили подруге Кук обратиться в местную организацию по защите животных. Однако нашлись и те, кто посчитал такую услугу милым маркетинговым ходом.