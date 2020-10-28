Житель Техаса украсил дом на Хэллоуин макетами окровавленных трупов. Получилось настолько реалистично, что соседи несколько раз вызывали полицию

Художник из Далласа Стивен Новак на Хэллоуин вместо стандартных тыкв, пауков и летучих мышей решил украсить участок перед своим домом гораздо более зловещим образом — человеческими трупами. Разумеется, не настоящими, а куклами в человеческий рост.

Всего перед домом Новак разложил четыре куклы: одной из них раздавил голову сейфом, в спину второй воткнул бензопилу, в голову третьей — нож. А четвертую куклу (точнее, ее распиленные части) положил в мешок для трупов. Инсталляцию художник полил 75 литрами искусственной крови.

Новак рассказал, что к нему дважды приходила полиция — и это только тогда, когда он был дома. Как сообщили художнику его соседи, полицейские машины проезжают мимо его дома несколько раз в день. При этом общение с полицией проходит гладко. По словам Новака, сами полицейские говорят ему, что им нравится его инсталляция, но они обязаны реагировать на подобные вызовы.

«[Полицейские] выстроились у двери, и когда я открыл ее, они спросили, мое ли это. Я сказал: „Вы имеете в виду кровь и тела? Да, это мое“», — рассказал художник об одном из визитов полиции.

По словам Новака, он каждый день ухаживает за инсталляцией. Дожди смывают бутафорскую кровь, поэтому приходится поливать трупы свежей. Художник рассказал, что делает это по утрам — «к ужасу собачников и бегунов».

Фото в анонсе: annie spratt / Unsplash