В штате Нью-Йорк гигантский паук оккупировал дом. Он пугает детей, которые выпрашивают конфеты к Хэллоуину

Житель города Буффало, штат Нью-Йорк, к Хэллоуину установил на фасаде своего дома кронштейн с гигантским двигающимся пауком. В темноте кронштейна почти не видно, поэтому кажется, что существо само спускается к прохожим по паутине с чердака дома. Кроме того, по вечерам во дворе включают прожекторы и фонари с красно-фиолетовым освещением, из-за чего паук выглядит еще более пугающим.













Напишите нам