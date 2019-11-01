Каждый год на Хэллоуин модель Хайди Клум и ее молодой человек или супруг наряжаются в какие-нибудь жутковатые костюмы, на создание которых уходит много времени. В прошлом году Клум и ее муж гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц изображали Фиону и Шрека. А в этом — пострадавшего астронавта (Каулитц) и жуткую инопланетянку, напоминающую чудовище Франкенштейна (Клум). Над костюмом Клум работали более 12 часов!

Внимание! Если вам страшно — не бойтесь.

Noam Galai / Getty Images / Heidi Klum / AFP / Scanpix / LETA

Как проходило превращение Хайди Клум

Сперва гримеры примерили искусственную кожу для лица.

После этого Клум оделась в комбинезон из этой самой искусственной кожи. Бр-р!

(Перерыв на еду!)

Следующий этап — наложить искусственную кожу на лицо и добавить детали вроде шрамов.

Над спиной тоже пришлось как следует поработать.

А вот и голова — искусственную кожу нужно закрепить так, чтобы она сошлась на «мозге».

А вот финальные штрихи: трубки, идущие в мозг и плечи, уже закрепили, а шрамы и жилки — нарисовали.

Но главное — эффектно появиться!