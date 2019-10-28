шапито
«Человек, который только купил зонт, а дождь уже прекратился». В Японии празднуют унылый Хэллоуин — чем скучнее костюм, тем лучше!
Источник: Kotaku
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Обычно на Хэллоуин наряжаются вампиром, привидением, гигантской картошкой. Словом, так, чтобы не было похоже на образ в повседневной жизни. К примеру, вот как выглядели костюмы модели Хайди Клум и ее мужа на хэллоуинской вечеринке в этом году.
А вот так — в прошлом году.
Но есть и другой подход — чем скучнее костюм, тем лучше! Как обратил внимание Kotaku, такие наряды популярны у некоторых жителей Японии. Самое главное — идея и остроумное объяснение костюма, написанное на специальной табличке. А одежда может быть самой обычной. Вот некоторые примеры:
Когда пришел на бейсбольный матч, но не можешь найти свое место
Когда фотографируешь еду перед тем, как съесть
Когда только купил зонт, а дождь тут же прекратился
Когда работаешь уборщицей и вытираешь поручни эскалатора
Когда носишь очки и пьешь что-то горячее
P. S. Японцы, конечно, гении, но главный костюм Хэллоуина в 2019-м — вот этот.