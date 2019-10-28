Обычно на Хэллоуин наряжаются вампиром, привидением, гигантской картошкой. Словом, так, чтобы не было похоже на образ в повседневной жизни. К примеру, вот как выглядели костюмы модели Хайди Клум и ее мужа на хэллоуинской вечеринке в этом году.

А вот так — в прошлом году.

Но есть и другой подход — чем скучнее костюм, тем лучше! Как обратил внимание Kotaku, такие наряды популярны у некоторых жителей Японии. Самое главное — идея и остроумное объяснение костюма, написанное на специальной табличке. А одежда может быть самой обычной. Вот некоторые примеры:

Когда пришел на бейсбольный матч, но не можешь найти свое место

Когда фотографируешь еду перед тем, как съесть

Когда только купил зонт, а дождь тут же прекратился

Когда работаешь уборщицей и вытираешь поручни эскалатора

Когда носишь очки и пьешь что-то горячее

P. S. Японцы, конечно, гении, но главный костюм Хэллоуина в 2019-м — вот этот.