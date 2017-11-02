шапито

В США чиновнику пришлось работать в Хэллоуин. Он пришел в костюме ленивца

Meduza
09:19, 2 ноября 2017

Несколько пользователей Reddit опубликовали фотографии сотрудника американского департамента автотранспорта, чья смена выпала на Хэллоуин — молодой человек пришел на работу в костюме ленивца из мультфильма «Зверополис».

«Не думал, что у сотрудников департамента есть чувство юмора», — отметил один из пользователей.

So my friend went to the DMV on Halloween... from funny

На фотографии видно, что другие сотрудники департамента так же пришли в костюмах — за ленивцем стоит девушка в костюме Белоснежки.

I'm at the same office as the friend in at the DMV from funny

В «Зверополисе» ленивец Блиц, сотрудник дорожной службы, выполнял свою работу вот так:

elenworldsport

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