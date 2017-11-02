шапито
В США чиновнику пришлось работать в Хэллоуин. Он пришел в костюме ленивца
Несколько пользователей Reddit опубликовали фотографии сотрудника американского департамента автотранспорта, чья смена выпала на Хэллоуин — молодой человек пришел на работу в костюме ленивца из мультфильма «Зверополис».
«Не думал, что у сотрудников департамента есть чувство юмора», — отметил один из пользователей.
На фотографии видно, что другие сотрудники департамента так же пришли в костюмах — за ленивцем стоит девушка в костюме Белоснежки.
В «Зверополисе» ленивец Блиц, сотрудник дорожной службы, выполнял свою работу вот так: