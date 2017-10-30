Гвинет Пэлтроу придумала лучший образ на Хэллоуин. Актриса пришла на вечеринку в костюме спойлера к фильму «Семь»!

В США и Европе 31 октября отмечают Хэллоуин. Но в этом году праздник выпал на будний день, и все костюмированные вечеринки прошли 28 и 29 октября. И, пожалуй, лучший костюм придумала актриса Гвинет Пэлтроу.

Осторожно! В материале есть спойлеры фильма «Семь» Дэвида Финчера. Если вы не смотрели картину, то лучше почитайте про новый вид динозавров.

По сюжету фильма «Семь», Пэлтроу играет жену главного героя — детектива Миллза, который расследует серию убийств. В конце картины Миллзу передают коробку, в которой находится отрубленная голова его жены.

И на хэллоуинскую вечеринку Пэлтроу пришла в костюме той самой коробки — актриса просто надела ее на голову.