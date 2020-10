ЕСПЧ получил жалобы россиян, осужденных за оскорбление власти. Суду пришлось постараться, чтобы перевести на английский «шелупонь» и «gовны в мантиях»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению , осужденных по статье об оскорблении власти, в основном президента Владимира Путина. Об этом сообщил Павел Чиков, глава правозащитной группы «Агора», которая представляет их интересы.

«Было весьма интересно, как секретариат суда справится с жаргонными и обсценными выражениями на русском», — написал Чиков. Он привел несколько примеров того, как ЕСПЧ перевел с русского языка на английский выражения, из-за которых российские суды штрафовали и даже арестовывали россиян.

Вот некоторые слова и выражения, переведенные судом на английский. В круглых скобках указан их цензурный аналог.

«сказочный *******» (олух) — fairytale

— rabble

(часть известной оскорбительной кричалки про Путина) — fuckwad

«фарисействующее убожество» — sanctimonious sleazeball

«кроме как словесно землю жрать из горшка, ничего не умеет» — he is good for nothing except verbally eating dirt from a flowerpot

«сука трусливая» — cowardly bitch

«гадюка» — little vermin

«мразь» — scum

«настоящий гондон наш президент и вся его шайка» — our president and his mob are real scumbags

«какие же ***** [проститутки] эти путинские судьи» — Putinʼs judges are such whores

« в мантиях» — shitheads in gowns.

