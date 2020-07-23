Политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток за оскорбление Конституционного суда, поддержавшего поправки к Конституции

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на семь суток политолога Федора Крашенинникова за пост в телеграме, где он оскорбил судей Конституционного суда.

Крашенинникова признали виновным в повторном неуважении к власти (часть 4 статьи 20.1 КоАП).

Осенью 2019 года Крашенинников уже был признан виновным по административной статье за пост в телеграме. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост с фразой «Какие же ***** [проститутки] эти путинские судьи».