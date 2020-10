Ирландская певица Ройшн Мерфи (многим в России известна как бывшая солистка Moloko, хотя она покинула дуэт еще в 2003-м) выпустила пятый студийный альбом «Róisín Machine». Над пластинкой певица работала вместе с Ричардом Барраттом (диджей Parrot). Это первая большая работа Мерфи с 2016 года — и снова идеальный танцевальный альбом для пятничных вечеринок. «Медуза» представляет российскую премьеру альбома с комментариями Ройшн Мерфи.

Ройшн Мерфи

В какой-то степени на этот альбом меня вдохновила песня «Overpowered». Я тогда работала с диджеем Parrot, моим главным напарником по альбому. В той записи участвовало очень много продюсеров, но с Ричардом мы дружим и работаем с того самого момента, как я переехала в Шефилд в 19 лет. Он всегда был моим музыкальным другом, мы очень многое сделали вместе, он всегда был рядом. После «Overpowered», я хотела писать более клубную музыку, и у нас с ним это отлично получалось. С тех пор прошло уже 10 лет.

Альбом «Róisín Machine» зародился именно тогда — у нас было несколько демо-записей, и они звучали именно так, как я хотела слышать предстоящий альбом. И за это время мы написали очень много музыки. Часто работа прерывалась: я родила второго ребенка, влюбилась в итальянца, делала итальянскую музыку (проект Mi Senti), написала альбом «Hairless Toys». Мы выпустили альбом «Take Her Up to Monto», над которым тоже долго работали. В конце концов несколько месяцев назад мы воссоединились с Ричардом и решили дописать наш альбом, к этому моменту у нас уже была половина материала. Мы немного доработали треки, чтобы вся работа звучала целостно, как альбом, ведь это он и есть! Ричард сделал много для проекта — благодаря ему один трек переходил в разные материи, пространства, и от этого все версии звучали по-разному.

Мне всегда нравилось делать что-то новое, непохожее [на другие работы]. Я хотела оригинальный звук. Люди даже не пытаются создавать саунд — синты и прочее — с нуля. А для меня лично эта оригинальность — часть утопической идеи о том, что даже в наше время можно создать что-то кардинально новое, сочетания звуков, которые никто ранее не слышал. Больше никто не верит, что это возможно. Но современные технологии — это правда супер, они открывают невероятные возможности. Когда я впервые в Шеффилде увидела, как изменяются звуковые дорожки, мне показалось это чем-то безумно свежим, чем-то из будущего.

У этого альбома индивидуалистское настроение. Индивидуализм связывает все треки: выжать из себя все соки, стать лучше и сильнее, проявить любопытство, заинтересоваться жизнью. И трек Murphyʼs Law как раз об этом. Весь этот альбом как бы пытается сказать, что я еще полна энергии, еще готова к борьбе, я еще не уничтожена, я еще могу. В машине еще полно бензина!