Нилюфер и Айгель, Золото и Тальник, Время и Стекло «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: лучший дебют в жанре «девушка с гитарой» от Нилюфер Яньи, важный камбэк от The Retuses и потаенные красоты от группы «Тальник». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Нилюфер Янья «Paralysed»
Только ленивый еще не похвалил молодую лондонскую певицу с турецкими корнями и необычным именем Нилюфер Янья. Ее дебютная пластинка «Miss Universe» действительно заслуживает всех отвешенных ей дифирамбов и лестных сравнений с величайшими гитаристками прошлого — и претендует на главное открытие года. Угловато-грациозная, одновременно сдержанная и пылкая Янья вместе со своим приятелем-соратником по лейблу Blue Flowers Вестерманом — лучшее, что подарила британская музыка миру за последнее время. Они же — яркое свидетельство тому, что в поп-культуре полный ходом идет гитарный ренессанс.
Слушать альбом «Miss Universe» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
American Football «Uncomfortably Numb»
Группа American Football, которую принято относить к жанру эмо, не делает различий между собственными альбомами: они не имеют названий, поклонники различают их по порядковым номерам и годам записи. Всю свою карьеру музыканты пишут словно бы одну и ту же песню — величественную и проникновенную гитарную симфонию, которую можно слушать бесконечно. Периодически сменяются слова и гармонии, но градус меланхолии и хрупкой красоты ничуть не спадает. Иногда в полотно добавляются всполохи. Как здесь — гостевой вокал от Хейли Уильямс из Paramore и ироничная отсылка в названии к давнему хиту Pink Floyd.
Слушать альбом «American Football» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Аигел «На нашей стороне»
Дуэт поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика Ильи Барамии, прогремевший альбомом-хроникой тюремного заключения, уверенно выходит за рамки сложившегося амплуа, что идет ему только на пользу. Новый сингл - болезненное романтическое переживание; нервозное признание в любви к «дьяволу», что спит рядом в кровати; мощный трек-заклинание, отшибающий память лирической героине. В конце весны группа обещает новый альбом.
The Retuses «PSP»
Первый за шесть лет альбом The Retuses демонстрирует удивительную творческую эволюцию Михаила Родионова. В конце нулевых он начинал с подражания Beirut, разбив сердца многих юных москвичек милыми песнями под укулеле на стихи Есенина. Затем, увлекшись электроникой и исследованием звука, надолго пропал с радаров, а вернулся практически местным Джастином Верноном. И сравнения с лидером Bon Iver или таким же звуковым новатором Джеймсом Блейком здесь вполне уместны — альбом «Omyt» поражает кропотливым продакшеном и атмосферой уютного непокоя, сотканной из словно бы случайных шорохов и шепотов. В силу природной скромности Родионова «Omyt» рискует остаться малозамеченным широкой публикой, но вообще-то это пока что одна самых интересных записей года, созданных в России.
Слушать альбом «Omyt» целиком: Apple Music, Google Plаy, «Яндекс.Музыка»
Fat White Family «Tastes Good With The Money»
В упорной битве за титул самого безумного клипа недели победу у «Макулатуры» и Two Door Cinema Club вырывают панк-пролетарии из Fat White Family, превращающие идиллически-пасторальные зарисовки из жизни британской аристократии в кровавую зомби-вечеринку. Любопытно, что режиссером этого изысканного безобразия выступила бывшая вокалистка Moloko Ройшн Мерфи.
Петля пристрастия «Прксблннст»
Горькая притча об ущербности мира и недостижимости гармонии — история, которую лучше Ильи Черепко-Самохвалова вряд ли кто расскажет. Клип о трагедии человека, бросившего цивилизацию, но так и не нашедшего успокоения в единении с природой, только довершает безысходность «симуляции рая».
Слушать альбом «Гул» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Tame Impala «Patience»
Первая за четыре года новинка от проекта Кевина Паркера произвела должный эффект среди фанатов, но на поверку оказалась скучноватым ленивым диско, мгновенно улетучивающимся из головы после прослушивания. Судя по тому, что Tame Impala заявлена в этом году в лайнапах всех главных мировых фестивалей, скоро группа неминуемо представит и другие, надеемся, более удачные новые песни.
Zoloto «Останемся здесь»
Провокационный номер от восходящей звезды из Казахстана — мечтательная поп-баллада в одну секунду оборачивается едкой отповедью циничного ловеласа. В клипе Владимир Золотухин исполняет ее максимально просто и эффектно — под одно лишь укулеле на фоне падающей кометы. На дебютном альбоме Zoloto, выходящем 5 апреля, композиция приправлена модными битами и синтами.
Время и Стекло «Дим»
Первый в карьере популярного украинского дуэта Алексея Завгороднего и Нади Дорофеевой сингл на родном языке, неожиданно строгий черно-белый клип и максимально прилипчивая мелодия синтезатора в припеве, словно из лучших шлягеров 80-х.
Тальник «Корень Феникса»
Группа «Тальник» не любит лишнего внимания. Они не публикуют информацию о себе в соцсетях, не выкладывают свои песни в стриминговые сервисы и практически не дают концертов. Они делают все нарочито странно и несуразно, словно бы пытаясь предстать уделом для немногих избранных меломанов. На самом деле их аутсайдерский экспериментальный электропоп куда проще и доступнее, чем кажется. В нем скрыты бездны потаенных красот. И даже строчка «Выдави точки разлуки из моей кожи, друг косметолог, выдави солнце на руки, освяти этот город» звучит как идеальный поп-рефрен.
Слушать альбом «Пыль летит долго» целиком: Bandcamp