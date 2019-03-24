Нилюфер и Айгель, Золото и Тальник, Время и Стекло «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Тальник «Корень Феникса»

Группа «Тальник» не любит лишнего внимания. Они не публикуют информацию о себе в соцсетях, не выкладывают свои песни в стриминговые сервисы и практически не дают концертов. Они делают все нарочито странно и несуразно, словно бы пытаясь предстать уделом для немногих избранных меломанов. На самом деле их аутсайдерский экспериментальный электропоп куда проще и доступнее, чем кажется. В нем скрыты бездны потаенных красот. И даже строчка «Выдави точки разлуки из моей кожи, друг косметолог, выдави солнце на руки, освяти этот город» звучит как идеальный поп-рефрен.

<a href="http://talnik.bandcamp.com/album/-">Пыль летит долго by Тальник</a>

Слушать альбом «Пыль летит долго» целиком: Bandcamp