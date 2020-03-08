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Кэти Перри, HAIM, «Позоры», «Кис-кис» и Shlakoblochina «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие — или, по крайней мере, самые заметные — и рассказывают о них в ультракоротком формате. Этот выпуск в честь 8 марта целиком составлен из песен, написанных и спетых женщинами. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!