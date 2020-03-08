Кэти Перри, HAIM, «Позоры», «Кис-кис» и Shlakoblochina «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие — или, по крайней мере, самые заметные — и рассказывают о них в ультракоротком формате. Этот выпуск в честь 8 марта целиком составлен из песен, написанных и спетых женщинами. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Кэти Перри «Never Worn White»
Поп-звезда трогательно мечтает о свадьбе и признается на весь мир в том, что беременна. Остается только позавидовать ее возлюбленному.
HAIM «The Steps»
Сеанс любовной рефлексии под утреннюю чистку зубов. Лучший момент клипа — когда Даниель Хаим начинает яростно колотить по барабанам.
«Позоры» «Женщина»
Воинственный и бескомпромиссный манифест фем-хардкора — с сибирской закалкой, а теперь еще и со столичной пропиской и основательностью.
Ройшн Мерфи «Murphyʼs Law»
Бывшая солистка Moloko примеряет на себя «закон подлости», сформулированный ее однофамильцем. Как всегда гарантированный хит для танцполов.
«Кис-кис» «Не уходи»
Дежурное напоминание о том, кто главный в российском поп-панке прямо сейчас. Сделано и сыграно как по учебнику, вызывающее от того дежавю.
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U.S. Girls «4 American Dollars»
Многое ли можно сделать с четырьмя долларами в кармане? Мег Реми отвечает жизнерадостно-философским соулом: это не важно, ведь мы все умрем.
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Chromatics «Famous Monsters»
«Встретимся на кладбище. Мы любим танцы и насилие». Загробный итало-диско от Рут Раделет — словно из забытого сай-фая 1980-х.
Анна Кальви и Джулия Холтер «Swimming Pool»
Британская гитаристка переосмысливает свой замечательный альбом «Hunter» 2018 года в компании дружественных певиц. Вот лучший дуэт.
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Кэролайн Роуз «Feel The Way I Want»
Девушка в поисках славы приезжает на прослушивание в Голливуд… но ошибается городом. Приходится пританцовывая пересечь пешком всю Америку.
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Shlakoblochina «Новая сила киски»
Maruv кует пока горячо. Внезапный новый образ и сайд-проект Анны Корсун, еще более дерзкий и непристойный.