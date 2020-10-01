Саша Барон Коэн бьет коронавирус сковородкой  Вышел тизер второй части «Бората» (теперь мы знаем хотя бы дату премьеры)

Промо-кампания продолжения «Бората» набирает обороты. Вчера мы писали о сатирическом видео якобы в поддержку Дональда Трампа, которое опубликовал твиттер «правительства Казахстана».

А сегодня на ютьюб-канале онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video (где и покажут сиквел «Бората») появился тизер, из которого о фильме можно понять чуть больше. Во-первых, объявили дату выхода — 23 октября. Во-вторых, показали даже пару кадров из фильма!

Borat Is Back | Prime Video Amazon Prime Video

В видео герой Саши Барона Коэна, журналист Борат Сагдиев, оказывается в США. На улицах его узнают прохожие, от чего Борат не совсем в восторге. Еще Борат сражается с коронавирусом — просто бьет сковородкой по деревянной колонне. И не очень понимает принцип работы , отдирая зеленый фон от пола студии.

Полноценный трейлер обещают уже завтра. Как говорится, нам снова есть о чем писать!