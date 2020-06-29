Саша Барон Коэн прикинулся селянином и спел расистскую песню про Барака Обаму и коронавирус на митинге консерваторов. И ему подпевали! 

Актер Саша Барон Коэн, известный по фильму «Борат» и псевдодокументальному политическому шоу «Who Is America?», замаскировался под селянина, проник на митинг консерваторов в городе Олимпия, штат Вашингтон, и спел со сцены оскорбительную песню в стиле кантри.

В ней предлагалось вколоть Бараку Обаме «уханьский грипп», посадить за решетку Хиллари Клинтон, а сотрудников ВОЗ — «нашинковать, как это принято у саудовцев». В песне сообщалось, что коронавирус — «выдумка либералов». Досталось и тем, кто носит маски, чтобы защититься от пандемии.

The Olson Bros Band

Всего на митинге собралось около 500 участников. Некоторые из них подпевали переодетому Коэну. Организаторы мероприятия после начала выступления попытались помешать комику, но их к сцене не подпустила охрана. Оказалось, актер заранее связался с устроителями митинга и стал его спонсором. Он же нанял охрану — поэтому организаторы и не смогли ничего сделать.

Устроители осудили Коэна и всех, кто ему подпевал, за исполнение «расистской песни» и подрыв их репутации. Они также предположили, что среди участников митинга могли находиться провокаторы — актеры, нанятые Коэном специально для того, чтобы ему подпевали.