Саша Барон Коэн прикинулся селянином и спел расистскую песню про Барака Обаму и коронавирус на митинге консерваторов. И ему подпевали!
Актер Саша Барон Коэн, известный по фильму «Борат» и псевдодокументальному политическому шоу «Who Is America?», замаскировался под селянина, проник на митинг консерваторов в городе Олимпия, штат Вашингтон, и спел со сцены оскорбительную песню в стиле кантри.
В ней предлагалось вколоть Бараку Обаме «уханьский грипп», посадить за решетку Хиллари Клинтон, а сотрудников ВОЗ — «нашинковать, как это принято у саудовцев». В песне сообщалось, что коронавирус — «выдумка либералов». Досталось и тем, кто носит маски, чтобы защититься от пандемии.
Всего на митинге собралось около 500 участников. Некоторые из них подпевали переодетому Коэну. Организаторы мероприятия после начала выступления попытались помешать комику, но их к сцене не подпустила охрана. Оказалось, актер заранее связался с устроителями митинга и стал его спонсором. Он же нанял охрану — поэтому организаторы и не смогли ничего сделать.
Устроители осудили Коэна и всех, кто ему подпевал, за исполнение «расистской песни» и подрыв их репутации. Они также предположили, что среди участников митинга могли находиться провокаторы — актеры, нанятые Коэном специально для того, чтобы ему подпевали.