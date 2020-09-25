Amazon показала охранный дрон для дома. Он сообщает о ворах владельцу, снимает их на видео и угрожающе жужжит

Компания Amazon на осенней презентации новых продуктов представила охранный дрон своей дочерней компании Ring, которая занимается разработкой устройств для умного дома.

Ring

Гаджет называется Always Home Cam. Он оснащен камерой, которая транслирует изображение в прямом эфире на телефон или планшет владельца. В мирное время Always Home Cam прячется в специальной док-станции. Но стоит кому-то проникнуть в дом в отсутствие хозяина, и дрон тут же вылетит из гнезда, уведомит об инциденте владельца и полетит навстречу незваному гостю. В рекламе дрона этим гостем оказался вор — увидев устройство, он испугался и убежал.

Amazon не уточнила, сколько будет стоить Always Home Cam. Но, как предполагает издание The Verge, цена устройства составит примерно 250 долларов (около 19 тысяч рублей по текущему курсу). Дрон поступит в продажу не раньше 2021 года.