Как спрятаться от полицейских дронов? Мастер-класс от победителя «Танцев на ТНТ» (это пластический этюд!)

«Болит.Балет» — это театральный ютьюб-проект, над которым работают креативный продюсер «Газгольдера» Сергей Ильин и хореограф и актер «Гоголь-центра» Игорь Шаройко. Они ставят пластические этюды по мотивам актуальных российских новостей.

На канале уже доступно два этюда. Первый, о , выложили в ноябре 2019 года.

БОЛИТ.БАЛЕТ

Второй этюд выпустили 13 февраля. В нем рассказывается о полицейских патрульных дронах, которые должны появиться в Москве в течение 2020 года. В ролике с дронами участвовал победитель «Танцев на ТНТ» Дима Щебет, а также члены команды Drone Sports Global — они пилотировали дроны, кружившие вокруг Щебета. Продюсером этюда выступил Иван Яковенко, музыку написал Николай Шизов, а снял — Павел Белявский.

БОЛИТ.БАЛЕТ

Темой одного из следующих выпусков проекта «Болит.Балет» станет смерть российского телевидения.