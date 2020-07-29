В июне птенец , живущий в израильской пустыне Негев, потерял маму — она погибла, попав в линию электропередачи. Так у маленького сипа остался только отец. Местные защитники природы из организации Israel Raptor Nestcam решили, что взрослый сип не справится в одиночку с воспитанием птенца, и решили ему помочь.

Зоозащитники могли похитить птенца из гнезда с помощью альпинистов, чтобы выкормить его в неволе, а затем вернуть в дикую природу. Но они нашли другое решение — и воспользовались секретным военным дроном!

Беспилотный летательный аппарат заменил птенцу маму: каждые два-три дня он доставлял к гнезду белковую еду и сбрасывал ее маленькому сипу. Отец птенца достаточно быстро привык к компании «мамы-дрона» (так его прозвали защитники природы), но при каждом появлении беспилотника не спускал с него глаз. Спустя почти месяц, 26 июля, в возрасте 136 дней молодой сип впервые взлетел!

Члены Israel Raptor Nestcam подготовили ролик о том, как беспилотник выкармливал птенца. На записи дрон размыт из соображений безопасности.

Первый полет птенца белоголового сипа birds.org.il — Israeli Birding Portal — אתר הצפרות הישראלי