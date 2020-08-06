Экстремальные прятки — это, по сути, обычные прятки, только участники снимают себя на видео. Блогеры прячутся в пустых аквапарках, замках, подземных бункерах и парках развлечений. Их пытаются отыскать другие участники — иногда переодетые в бойцов спецназа или жутких клоунов. Некоторые блогеры и вовсе подключают к игре дроны. А некоторые превращают прятки в охоту друг на друга с игрушечными бластерами.

Видео с экстремальными прятками собирают миллионы и даже десятки миллионов просмотров. Многие идеи для русскоязычных роликов, например, прятки в аквапарке, повторяют ролики западных блогеров — там формат тоже популярен. Вот как все это выглядит.

Егорик прячется в аквапарке

ЕГОРИК

Влад Бумага прячется от спецназа в заброшенном здании

A4

Влад Бумага прячется от клоуна в парке развлечений

A4

Дима Масленников прячется в подземном бункере

Дима Масленников

Дима Масленников прячется в замке

Дима Масленников

Егорик прячется от дронов

ЕГОРИК

Леша Майсак прячется на стадионе

Lesha Maisak

Блогеры из Magic Five прячутся и обстреливают друг друга из игрушечных бластеров

Magic Five

Друзья Вильяма Бруно прячутся в гробах (на самом деле это просто ящики)

Вильям Бруно