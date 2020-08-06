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Экстремальные прятки — один из самых популярных форматов русскоязычного ютьюба Блогеры прячутся от дронов, клоунов и бойцов спецназа
Источник: Meduza
Экстремальные прятки — это, по сути, обычные прятки, только участники снимают себя на видео. Блогеры прячутся в пустых аквапарках, замках, подземных бункерах и парках развлечений. Их пытаются отыскать другие участники — иногда переодетые в бойцов спецназа или жутких клоунов. Некоторые блогеры и вовсе подключают к игре дроны. А некоторые превращают прятки в охоту друг на друга с игрушечными бластерами.
Видео с экстремальными прятками собирают миллионы и даже десятки миллионов просмотров. Многие идеи для русскоязычных роликов, например, прятки в аквапарке, повторяют ролики западных блогеров — там формат тоже популярен. Вот как все это выглядит.