Студия Disney выпустила первый трейлер фантастического сериала «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани в главных ролях.

Внимание! В трейлере сериала и этом тексте присутствуют спойлеры к фильмам «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Если вас это не устраивает, лучше посмотрите, как Сэмюэл Л. Джексон ругается на 15 языках.

Marvel Entertainment

Сериал — часть киновселенной Marvel. Его действие происходит уже после фильма «Мстители: Финал». Супергерои Ванда и Вижн живут в тихом американском городе 1950 годов. Из трейлера непонятно, как они там оказались, и почему жив Вижн, которого Танос убил в «Войне бесконечности». При этом Ванду и Вижна окружают милые соседи, все вокруг выглядит идеальным. Но в конце концов герои начинают подозревать, что что-то неладно.

Создатели описывают сериал как смесь классических американских ситкомов вроде «Я люблю Люси» и привычных супергеройских фильмов Marvel.

Сериал каким-то образом связан с запланированным на 2022 год продолжением «Доктора Стрэнджа», в котором также появится Элизабет Олсен.

В «Ванда/Вижн» будет шесть эпизодов. Как сообщает Hollywood Reporter, бюджет каждой серии составляет около 25 миллионов долларов.

Сериал выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Точная дата выхода неизвестна. Но ожидается, что премьера «Ванда/Вижн» состоится в декабре 2020 года.